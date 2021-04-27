В Тамбовской области пьяный мастер угнал у автоледи машину, которую должен был отремонтировать

В Рассказово, 26 апреля, около семи утра автоинспекторы остановили автомобиль, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Задержав 29-летнего мужчину, сотрудники полиции убедились в этом. В дальнейшем выяснилось, что он не является законным владельцем этой машины.

В дежурную часть МОМВД России «Рассказовский» была направлена информация об угоне автомобиля «ВАЗ-2110». Выяснилось, что владелица «десятки», проживающая в Тамбовском районе, доверила ему ремонт своего автомобиля, оставив его на улице Парковой в городе Рассказово по месту проживания автомастера.

Горе-угонщик был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания. Его вину отягощает тот факт, что он находился за рулем нетрезвым.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, он понесет ответственность за повторное вождение автомобиля в пьяном виде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.