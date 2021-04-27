К Пасхе на Тамбовщине испекут 70 тонн куличей

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, крупные и средние хлебопекарные предприятия региона к празднику Пасхи планируют произвести более 70 тонн куличей. Свою пасхальную производственную линейку запустили уже все хлебопеки Тамбовщины. Технологи отмечают, что в производстве используется самая разнообразная рецептура - от классической до изысканной, на основе творожного теста с добавлением цукатов.

- Тамбовская пасхальная хлебопекарная продукция будет представлена не только на торговых прилавках области, но и в Липецке, Воронеже, Москве, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.