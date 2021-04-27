Заключенный тамбовской тюремной больницы до смерти забил соседа по палате

В Тамбовской области будут судить 55-летнего заключенного колонии, жителя города Москвы. Он отбывал наказание в виде 16 лет лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера. В колонии он совершил еще одно серьезное преступление. Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, летом прошлого года в палату филиала «Больница» ФКУЗ МЧС-68 ФСИН России к находящемуся на лечении осужденному поместили еще одного мужчину, который из-за имевшихся у него заболеваний не мог самостоятельно есть, соблюдать гигиену и убирать за собой, чем сильно раздражал соседа.

- 13 августа, после того, как сосед по палате в обеденное время разлил еду и сильно накрошил, злоумышленник разозлился и нанес ему несколько ударов кулаком в область груди, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Через несколько дней 48-летний потерпевший скончался от тупой травмы грудной клетки.

Расследование этого уголовного дела завершено.

- Материалы будут направлены в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.