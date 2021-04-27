В Тамбовском районе водитель въехал в притормозившую на светофоре иномарку

В ДТП пострадал маленький мальчик Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 26 апреля в 22 часа 27 минут на первом километре автодороги «Северный обход г. Тамбова - Тамбов-Л.Горы-Каспий-Селезни-Сосновка» 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» врезался в остановившийся впереди на красный сигнал светофора «Киа Опирус», под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате происшествия травмы получил пятилетний мальчик, пассажир автомобиля «Тойота Королла», - сообщает пресс-служба УШИБДД по Тамбовской области. - Для оказания медицинской помощи ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.