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Происшествия27 апреля 2021 11:43

В Тамбовском районе водитель въехал в притормозившую на светофоре иномарку

В аварии пострадал 5-летний мальчик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ДТП пострадал маленький мальчик

В ДТП пострадал маленький мальчик

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 26 апреля в 22 часа 27 минут на первом километре автодороги «Северный обход г. Тамбова - Тамбов-Л.Горы-Каспий-Селезни-Сосновка» 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» врезался в остановившийся впереди на красный сигнал светофора «Киа Опирус», под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате происшествия травмы получил пятилетний мальчик, пассажир автомобиля «Тойота Королла», - сообщает пресс-служба УШИБДД по Тамбовской области. - Для оказания медицинской помощи ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.

ДТП