Почти 2,5 тысячи жителей Тамбовской области приняли участие в голосовании за парки и скверы

2466 жителей Тамбовской области за прошедшие сутки приняли участие в отборе территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, которое проходит на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru. Голосование за формирование комфортной городской среды началось в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель, до 30 мая. В целом по стране в первый день проголосовали почти 500 тысяч человек.

В Тамбовской области в голосовании принимают участие шесть городов. На него, в общей сложности, вынесено 25 общественных территорий. В Тамбове — 8 территорий, в Мичуринске — 5, в Рассказово — 4, в Котовске и Моршанске — по 3, в Уварово — 2.

Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Участвовать в выборе могут жители старше 14 лет. Итоги голосования будут подведены 1 июня 2021 года. Территории-победители преобразятся в 2022 году.

- Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно несколькими способами, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Во-первых, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг»). Во-вторых, в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодеи ствия с платформои . В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

Кроме того, проголосовать можно будет и с помощью волонтеров — для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

В Тамбовской области 269 человек прошли отбор и стали волонтерами благоустройства. Больше всего их в Тамбове — 100. В Моршанске зарегистрировались 54 человека, в Уварово — 37, в Рассказово — 35, в Котовске — 28, в Мичуринске — 15.