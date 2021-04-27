В тамбовской школе искусств оборудуют виртуальный концертный зал

В рамках национального проекта «Культура» в детской школе искусств города Уварово оборудуют виртуальный концертный зал. Посетить представления звезд мирового уровня, услышать шедевры классики, местные жители смогут не выходя из дома. Школа уже получила современной мультимедийное оборудование, сейчас идет оснащение будущей концертной площадки.

По региональному проекту «Цифровая культура» на создание виртуального концертного зала в Уварове выделено 2,5 миллиона рублей. Работы уже идут полным ходом. Привезён проектор, повешен экран, установлен современный микшерный пульт, приобретены стулья. Чтобы уваровские зрители могли смотреть выступление мировых звёзд в высоком качестве онлайн, учреждение дополнительного образования оснащено высокоскоростным интернетом.

- Это будет третий по счету виртуальный концертный зал, открытый в Тамбовской области благодаря реализации нацпроекта «Культура», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Еще один в этом году оснастят в детской школе искусств Котовска. Два виртуальных концертных зала уже работают на площадках Мичуринского и Тамбовского театров. Трансляции концертных программ там посмотрели около двух тысяч зрителей.

Показы проходят бесплатно несколько раз в месяц. Приобщиться к лучшим образцам академического искусства можно бесплатно. Концерты транслируются как в режиме онлайн, так и в записи.