Тамбовчанин слил из чужого «КамАЗа» 60 литров топлива

В отделение полиции поселка Токаревка поступило сообщение о краже, 69-летний предприниматель обнаружил пропажу бензина с рабочего транспорта. Кто-то слили из бензобака большегруза около 60 литров топлива. Под подозрение попал нанятый 29-летний водитель, который обычно оставлял грузовик возле своего дома.

Как установили, житель Токаревки с 7 по 20 апреля понемногу сливал дизтопливо в канистры, надеясь, что пропажа не будет замечена. Украденное горючее он хранил дома, где его и изъяли. Топливо вернули владельцу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.