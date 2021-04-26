ЕР и Минстрой дали старт голосованию за объекты благоустройства

Старт голосования за объекты, которые будут включены в проект «Формирование комфортной городской среды»

До 30 мая россияне смогут самостоятельно проголосовать за объект, который по их мнению нуждается в благоустройстве, пишет “Наш город”. Сделать выбор можно на платформе za.gorodsreda.ru. Также можно проголосовать в специальных пунктах, организованных на базе общественных приемных ЕР. Такие пункты уже начали действовать в Псковской, Нижегородской областях, в Пермском крае. До конца недели пункты будут открыты во всех регионах России. В отдаленных регионах проголосовать помогут волонтеры ЕР – добровольцы будут выезжать на места с планшетами. Также активисты будут работать на территориях аэропортов, вокзалов, торговых центров, МФЦ.

По словам Андрея Турчака, секретаря генсовета партии, люди смогут не только проголосовать за выбранный объект, но и участвовать в его приемке. Без оценки людей объекты приниматься не будут, подчеркнул он.

В свою очередь Ирек Файзуллин, глава Минстроя, отметил востребованность программы благоустройства в регионах. Он выразил уверенность, что проект получит положительную оценку у населения, поскольку люди смогут сами повлиять на развитие своего населенного пункта.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», реализация программы «Формирование комфортной городской среды» является одним из приоритетных направлений деятельности партии. В рамках программы, действующей уже четыре года, удалось благоустроить более 83 тысяч дворов и площадок по всей России. Отмечается, что в этом году впервые голосование проходит в онлайн-формате на федеральной платформе.

“В Тамбовской области на рейтинговое голосование будет выставлено 25 объектов в шести городах. В областном центре это 8 общественных территорий, в Котовске - 3, в Мичуринске - 5. Моршанск заявил 3 объекта, Рассказово - 4, Уварово - 2. Это любимые горожанами места отдыха, каждое из которых в случае благоустройства будет очень востребовано.

Но мне хотелось бы отметить один из объектов - это пруд 2-го микрорайона в Уварово. Город уже дважды подавал проект на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по поручению президента России В.В. Путина с 2018 года и преобразил сотни малых городов и исторических поселений. К сожалению, участие не принесло победу городу, но Уварово не сдается и пробует свои силы вновь. Пруд 2-го микрорайона крайне популярен среди горожан, он внесен в бюллетень для рейтингового голосования в этом году, в случае победы в рейтинговом голосовании начнется его благоустройство на те средства, которые в состоянии выделить регион и муниципалитет.

Мне хотелось бы призвать всех активнее участвовать в голосовании, ведь от активности жителей зависит, в какой части города появится новое современное место отдыха”, - сказала Ирина Тен, координатор партпроекта "Городская среда", заместитель председателя Тамбовской областной думы.