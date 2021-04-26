В Тамбове ремонтируют дворы

В областном центре ведется ремонт на дворовых территориях. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят 42 дворовые территории. За четыре прошедших года в городе преобразились 144 двора. Перечень обязательных работ по проекту благоустройства включает асфальтирование дворовой территории и тротуарных дорожек, обновление бордюрного камня, установку новых скамеек и урн. По желанию жителей и при условии софинансирования могут предусмотреть дополнительные работы. На сегодняшний день на двух территориях, по адресу улица Советская, 198 Г, Д, Е асфальтирование завершается. На трёх дворах - ул. Чичканова, 131, ул. Пирогова, 58, ул. Мичуринская, 95,97 – реконструкция в разгаре.

- На начальном этапе работы находятся в четырёх дворах: по ул. Мичуринская, 151-г, ул. К. Маркса, 258Д, ул. Колхозная, 91, 91А, ул. Никифоровская,94, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.