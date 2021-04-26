В Тамбове красят Тезиков мост

Работа на мосту предстоит трудоемкая Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове специалисты «Спецдорсервиса» приступили к обновлению цвета Тезикового моста. Прошлогоднюю краску мастера зачистили, где это было возможно, теперь наносят новые цвета. В этом году для переправы выбрали яркие, теплые оттенки. Если погода позволит, то через две недели покраску завершат.

- Очень много времени занимает работа с тросами и пилонами, потому что это постоянные переезды на вышке, постоянно нужно перегонять, переставлять. Люди только с помощью страховочных поясов красят с той стороны, постоянно приходится перецепляться, - говорит заместитель начальника службы содержания и эксплуатации автомобильных дорог МБУ «Спецдорсервис» Максим Колчугин.

По данным пресс-службы администрации Тамбова, к сегодняшнему дню бригады «Спедцорсервиса» уже обновили цвет Астраханского путепровода, мостов по Рассказовскому шоссе и через реку Студенец. На очереди – второй подвесной мост через Цну, в районе городского парка культуры и отдыха, Октябрьский и Лермонтовский путепроводы.