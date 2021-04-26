Житель Котовска, который повредил памятник, попал под уголовную статью

Следователи регионального СКР после проведения проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы) в отношение 39-летнего жителя Котовска. За такое преступление грозит штраф до трех миллионов рублей, а максимальное наказание – 3 года колонии.

Напомним, вечером 22 марта пьяный мужчина находился в парке Воинской славы города Котовска, где наступил ногами на основание мемориального сооружения в память о погибших в вооруженных конфликтах в Чеченской Республике и Республике Афганистан, после чего сломал руками ветки композиции в виде дерева, окрашенного в красный цвет, являющегося неотъемлемой частью данного мемориала. Действия котовчанина попали на камеры видеонблюдения, мужчину сразу же задержали. Выяснилось, что он сам в прошлом -участник боевых действий в Чеченской Республике. Имеет несколько судимостей.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.