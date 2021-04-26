Тамбовчанка пыталась «отмазать» родственника от ответственности за пьяную езду

В дежурную часть отдела полиции №1 по г.Тамбову 24 апреля поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. Было установлено, что 57-летнего жителя улицы Сенько поймали пьяным за рулем.

За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения тамбовчанина привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

При оформлении административного материала родственница нарушителя попыталась дать взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за непривлечение мужчины к ответственности. Однако страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- Таким образом, и сама «заступница» будет привлечена к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело, материалы которого по окончании расследования будут переданы в суд и оба виновных будут наказаны, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.