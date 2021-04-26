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Происшествия26 апреля 2021 13:21

В Тамбовском районе из окна квартиры выпал пятилетний мальчик

Инцидент произошел в поселке Строитель
Ксения АЛЕШИНА
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Вечером, 24 апреля, из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома в поселке Строитель выпал 5-летний мальчик. По предварительным данным, он самостоятельно открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, вместе с ней упал вниз. Ребенок с травмами головы и грудной клетки был госпитализирован в больницу.

- Для выяснения всех обстоятельств случившегося Тамбовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

Установлено, что на момент падения ребенок был дома под присмотром несовершеннолетней старшей сестры. При этом семья на учетах в органах системы профилактики не состоит.

Следователи продолжают проведение процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

ЧП