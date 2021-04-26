Тамбовские школьники стали призерами всероссийских олимпиад по различным предметам

Старшеклассники успешно выступили сразу в нескольких дисциплинах Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области старшеклассники успешно выступили на олимпиадах всероссийского уровня сразу в нескольких дисциплинах. Так, призером всероссийской олимпиады школьников по технологии стала ученица 11 класса школы № 36 г. Тамбова София Семина.

Олимпиада по технологии проходила с 19 по 24 апреля по направлениям «Культура дома, дизайн и технологии» и «Техника, технологии и техническое творчество». Участие в ней принял 241 школьник из 65 регионов России.

- Призером всероссийской олимпиады школьников по английскому языку стал ученик 11 класса Мичуринского лицея-интерната Даниил Чермошенцев. Ему конкуренцию составили 258 школьников из 78 российских регионов. Мичуринский выпускник показал отличные навыки владения устным и письменным английским, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На всероссийской олимпиады школьников по математике за победу боролись более 500 финалистов из 75 регионов России. В их числе ученик 10 класса лицея №14 города Тамбова Илья Герасимов, который стал обладателем похвальной грамоты.