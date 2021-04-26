Тамбовчане могут бесплатно привить питомцев от бешенства

В Тамбове продолжается бесплатная вакцинация домашних животных от вируса бешенства. Региональным управлением ветеринарии совместно с Тамбовской городской станцией по борьбе с болезнями животных организована работа мобильных групп, которые проводят вакцинацию домашних животных на удобных для горожан площадках. В рамках прошедших выездов ветбригады привили более 350 домашних питомцев тамбовчан.

Профилактическая иммунизация проходит по графику. 26 апреля, бесплатно провакцинировать своих кошек и собак можно по адресу: г. Тамбов, ул. ул. К.Маркса, д.178 (Сквер Боратынского), а также по адресу: ул. Полынковская, д. 47 с 17.00 до 18.00.

Следующий выезд мобильных групп запланирован на 28 апреля по адресу: г. Тамбов, Стремянный проезд (Тамбов 6, напротив дома 162/168) и по адресу: ул. Мира, 41 с 17.00 до 18.00.

Завершающий по графику выезд планируется сделать 30 апреля по адресам: ул. Тельмана, д.72 и ул. И.Франко, д.6 (у библиотеки).

Ветспециалисты рассматривают вопрос о продлении работы мобильных групп по городу Тамбову и в мае. В случае утверждения нового графика проведения профилактической иммунизации, информация будет размещена на официальном сайте Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных (https://сббж-тамбов.рф/) в разделе «Важная информация», а также на сайте регионального управления ветеринарии (https://vet.tmbreg.ru/).

- В районах области также можно бесплатно провакцинировать животных от вируса бешенства. Такую работу проводят все районные ветстанции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.