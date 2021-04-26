На 14 тамбовских улицах временно отключат свет

По информации пресс-службы городской администрации, 27 апреля в областном центре произойдет очередное массовое отключение света. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
Электричество отключат по следующим адресам:
- с 8.30 до 16.30
по улице М. Горького, дома 101-136;
по 1 переулку М. Горького, дома 1-9;
по 2 переулку М. Горького, дома 142-162;
по улице Пролетарской, дома 142-162;
- с 9.00 до 11.30
по улице Гоголя, дома 33-37;
по улице Астраханской, дома 1-8;
по площади Первомайской, дом 22А;
- с 13.00 до 16.00
по улице Волжской, дома 18-32;
по улице Т. Дерунец, дома 2-32;
по улице Семилетки, дома 2-15;
по улице Кавказской, дома 8-9А;
- с 13.30 до 16.30
по улице Чичерина, дома 62-62А,Б;
по улице Мичуринской, дом 205В;
- с 9.00 до 16.00
по Рассказовскому шоссе.