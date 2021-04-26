На 14 тамбовских улицах временно отключат свет

По информации пресс-службы городской администрации, 27 апреля в областном центре произойдет очередное массовое отключение света. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

Электричество отключат по следующим адресам:

- с 8.30 до 16.30

по улице М. Горького, дома 101-136;

по 1 переулку М. Горького, дома 1-9;

по 2 переулку М. Горького, дома 142-162;

по улице Пролетарской, дома 142-162;

- с 9.00 до 11.30

по улице Гоголя, дома 33-37;

по улице Астраханской, дома 1-8;

по площади Первомайской, дом 22А;

- с 13.00 до 16.00

по улице Волжской, дома 18-32;

по улице Т. Дерунец, дома 2-32;

по улице Семилетки, дома 2-15;

по улице Кавказской, дома 8-9А;

- с 13.30 до 16.30

по улице Чичерина, дома 62-62А,Б;

по улице Мичуринской, дом 205В;

- с 9.00 до 16.00

по Рассказовскому шоссе.