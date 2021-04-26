Тамбовчанин обманул девятерых знакомых, взяв с них 3 млн рублей на совместный бизнес

В Тамбове возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 с. 159 УК РФ «Мошенничество». В совершении преступления подозревается 59-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий.

Установлено, что в период с 2015 по 2020 год мужчина смог убедить своих знакомых в организации совместного бизнеса, оказания различных юридических услуг. Так, 44-летний житель города Уварово передал ему 280 тысяч рублей из собственных сбережений. 52-летний житель областного центра взял кредит в банке и передал более внушительную сумму – 420 тысяч рублей. Самую большую сумму в 800 тысяч рублей тамбовчанину отдал другой житель города Тамбова – 51-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что подозреваемый никому денег не вернул и, соответственно, никакого совместного бизнеса не открыл. Со слов тамбовчанина, полученные деньги он потратил на личные нужды. В общей сложности, мужчина собрал со своих знакомых три миллиона рублей, обманув таким образом целых девять человек.

- В процессе расследования уголовного дела следственным органам предстоит установить, какой собственностью подозреваемый обзавелся за период обмана своих знакомых, чтобы возместить причиненный ущерб. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности, устанавливаются и опрашиваются свидетели, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовчанину грозит до шести лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.