На Тамбовщине стартует акция «Георгиевская ленточка»

Во вторник, 27 апреля, в парке 50-летия Победы Тамбова Волонтёры Победы дадут старт общественной акции «Георгиевская ленточка». С 27 апреля по 9 мая активисты раздадут оранжево-чёрные ленточки всем желающим.

В преддверии 76-ой годовщины Великой Отечественной войны в 30 муниципалитетах Тамбовской области будут организованны подобные площадки. Например, получить георгиевскую ленточку можно в Олимпийском парке и городском парке культуры и отдыха в Тамбове, в центральном парке культуры и отдыха в Котовске, в парке Победы в Мичуринске.

- Всего планируется раздать более 10 тысяч ленточек, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР».