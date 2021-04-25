В доме-музее архиепископа Луки в Тамбове пройдет день открытых дверей

27 апреля, в день рождения архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), в его Мемориальном доме-музее пройдет день открытых дверей. Проведение экскурсий и интерактивных мероприятий запланировано с 10 до 16 часов.

День открытых дверей – уникальная возможность познакомиться с экспозицией музея, соприкоснуться с мемориальными предметами и подлинными документами, связанными со служением святителя Луки на Тамбовской земле.

- Историко-мемориальный музей святителя Луки был открыт в Тамбове в 2018 году. Народный музей-келью создали в доме по улице Комсомольской, 9, где в сороковых годах прошлого века жил этот выдающийся человек, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В годы Великой Отечественной войны «хирург в рясе» управлял местной епархией и курировал 150 военных госпиталей. Архиепископ Лука известен тем, что совмещал церковное служение, проповеди и активную работу в госпитале, много и каждодневно оперируя. Ему приходилось делать тяжелые, уникальные операции, на которые его коллеги зачастую не решались.