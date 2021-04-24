В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд от гаубицы

Снаряд от гаубицы нашел житель Рады

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный недалеко от поселка Рада Тамбовского района.

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил местный житель в лесном массиве. О находке мужчина сообщил в правоохранительные органы.

На место прибыла группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии. В ходе осмотра специалисты идентифицировали предмет как 203-мм снаряд гаубицы образца 1931 года со следами коррозии и механическими повреждениями.

- Взрывотехники с соблюдением мер безопасности вывезли снаряд на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тамбовской области