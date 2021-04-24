В Тамбове проходит турнир по дзюдо

24 апреля в Тамбове стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Заслуженного тренера России А.Ф. Малина. На турнир, который проходит в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» приехали около 150 спортсменов. В этом году турнир юбилейный - пройдет в тридцатый раз. В связи с этим организаторы приготовили призы и специальные номинации для участников.

Цвета Тамбовщины на турнире будут защищать около 30 дзюдоистов и дзюдоисток, среди которых есть и опытные мастера, и только начинающие атлеты.

- Для молодых спортсменов турнир - это отличная возможность попробовать свои силы, посоревноваться с более опытными соперниками, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Для уже состоявшихся спортсменов эти состязания являются одним из этапов подготовки к чемпионату страны.