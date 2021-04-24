Тамбовчанин, пойманный пьяным за рулем, перевел полицейскому 31 тысячу рублей в качестве взятки

В Тамбове вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Как выяснили на следствии и в суде, в июне прошлого года сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тамбову остановил водителя, управлявшего легковым автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Находясь в машине, нарушитель продемонстрировал на мобильном состояние своего счета и стал убеждать сотрудника полиции за вознаграждение не оформлять материалы. Полицейский предупредил мужчину об уголовной ответственности за взяточничество. Позже, проигнорировав предупреждение, мужчина узнал номер мобильного телефона сотрудника полиции, составившего протокол, и перевел через мобильное приложение на его счет денежные средства в размере 31 тысяча рублей за «урегулирование вопроса». О коррупционном факте сотрудник полиции сообщил вышестоящему руководству и в дежурную часть.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с конфискаций денежных средств, предназначавшихся в качестве взятки, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.