Сбер по итогам прошедшего года вошел в десятку лучших банков мира по чистой прибыли

23 апреля на общем собрании акционеров Сбер подвел итоги 2020 года. Председатель правления банка Герман Греф в видеообращении к акционерам рассказал о ключевых результатах работы и напомнил о принятой новой Стратегии 2023.

- В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы - и я совершенно убежден, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии, - сказал Герман Греф.

За прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. По этому показателю Сбер - первый среди банков Европы и десятый - в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов, что позволило нарастить эффективность. Так, соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня - 34,6%.

Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам прошедшего года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.

В этом году также было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года - они составят 422,4 млрд рублей.

Под новым брендом - Сбер - продолжается переход к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Эта модель Сбера оказалась востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей.

- Мы вместе теперь говорим не о Сбербанке, а о Группе Сбер. Для чего была создана экосистема? Чтобы дать новые сервисы, новые возможности для клиентов Сбербанка, создать новые условия работы, повысить качество услуг, которые предоставляет как Сбербанк, так и те сервисы, которые входят в экосистему. Это делается в первую очередь для клиентов, для людей, которые работают с Группой Сбер. Мы в правительстве считаем, что развитие сервисов, которые идут на пользу людям - абсолютно правильное направление, - отметил министр финансов России, председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.

Герман Греф также рассказал, что Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам (Экологическое, социальное и корпоративное управление) под эгидой ООН и начал собственную системную трансформацию по трем направлениям: снижая собственное влияние на окружающую среду; помогая своим клиентам в ESG-трансформации бизнеса, консультируя их по вопросам управления экологическими и социальными рисками; развивая «зеленое» финансирование.