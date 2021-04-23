На Тамбовщину надвигается сильный ветер

По информации Тамбовского Гидрометцентра 24 апреля ожидается усиление ветра. Ветер южной четверти ночью 6-11, днем 8-13, местами порывы могут достигать 15-18 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди (0-5мм). Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

ГУ МЧС России по Тамбовской области просит жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности при ухудшении погодных условий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо звонить по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.