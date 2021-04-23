В основу предвыборной программы ЕР включат обозначенные Путиным цели

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Для сбора мнений и пожеланий граждан задействуют общественные приемные, волонтерские центры и площадки партийных проектов.

Программа основана на тезисах Владимира Путина, обозначенных им в ежегодном послании Федеральному собранию. В качестве приоритетных направлений выбраны экология, соцсфера, улучшение медобслуживания, газификация России и другие важные задачи, пишет «Наш город».

Глава ЕР Дмитрий Медведев подчеркнул, что программу необходимо полноценно обсудить на всех возможных уровнях.

«Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии», – заметил руководитель партии.

Существенная часть программы посвящена инфраструктурным проектам в регионах. Под этим понимается возведение жилых домов, строительство новых дорог и ремонт старых, улучшение коммунальных сетей и другие подобные программы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заметил, что программу необходимо обсудить прежде всего в интересах избирателей. Они должны понимать, что изменится в жизни их городов, сел и в их собственной жизни.

Одним из масштабных проектов, включенных в программу, является обновление парка машин скорой помощи в регионах. Также в ЕР намерены добиваться закупок мобильных медстанций и школьных автобусов. Первыми их получат отдаленные территории, сейчас разрабатывается карта потребностей регионов в этих транспортных средствах. Кроме этого, в партии работают над созданием единого для страны графика подключения к газовым сетям.

Еще один важный вопрос – улучшение трудового законодательства. Как отметил первый заместитель лидера фракции ЕР в Государственной думе Андрей Исаев, в следующие 5 лет в данном направлении предстоит очень много работы. Необходимо будет повсеместно внедрять электронный документооборот, а также определиться с юридическим статусом самозанятых и не только.

Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, Путин поддержал целый ряд проектов, инициированных «Единой Россией». Это и выплаты малоимущим беременным, вставшим на учет на ранних сроках, и оплата больничных родителям дошкольников в полном объеме, и возврат половины стоимости детских путевок на отдых и многое другое.

“Каждая тема, поднятая в послании президента, актуальна для Тамбовской области. Но особенно важны для нас инициативы Владимира Владимировича Путина, касающиеся здравоохранения и социальной политики. В регионе 40% населения проживает в сельской местности, у нас много пенсионеров и предпенсионеров. Поэтому мы особый акцент делаем на модернизации здравоохранения. Ежегодно строим новые и ремонтируем существующие ФАПы, обеспечиваем центральные районные больницы современной техникой, обновляем автопарк скорых. Но с усилением федеральной поддержки мы сможем ускорить темпы модернизации, а значит, улучшить здоровье граждан и демографию.

Серьезное подспорье для Тамбовщины — инициативы в части поддержки семей с детьми. Новые выплаты вместе с теми, что начали действовать в прошлом году, важны для жителей области.

Отмечу, что президент поддержал предложения «Единой России», которые поднимались и у нас в области. Помимо обновления автопарка школьных автобусов и скорых, это оплата больничных родителям дошкольников в полном размере, бесплатное подключение к газу, развитие инфраструктурных проектов. Задачи поставлены, и мы готовы к их реализации”, - прокомментировал Александр Никитин, секретарь Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Тамбовской области.