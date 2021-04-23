В Тамбове снова массово отключат электричество

Как сообщает пресс-служба администрации города, 26 апреля в областном центре отключат электроэнергию на 11 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами на объектах энергетики, проводимыми АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30

по ул. Коммунальной, д. 32-40/7;

по ул. Интернациональной, д. 39-43;

по ул. Красной, д. 1;

- с 13.30 до 16.30

по ул. Советской, д. 190Б,Д корп. 1-2;

- с 9.00 до 16.00

по ул. Н.Прибоя, д. 5-28;

по пр. Инжавинскому, д. 15-22;

по ул. Синева, д. 1-36;

по пр. 1 Сенному, д. 3-10;

по пр. 2 Сенному, д. 3-9;

по ул. Серафимовича, д. 2-44;

по ул. Пугачева, д. 3-33;

по ул. Чернышевского, д. 5-21.