В Тамбове снова массово отключат электричество

Как сообщает пресс-служба администрации города, 26 апреля в областном центре отключат электроэнергию на 11 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами на объектах энергетики, проводимыми АО «ОРЭС-Тамбов».
Света не будет по следующим адресам:
- с 9.00 до 11.30
по ул. Коммунальной, д. 32-40/7;
по ул. Интернациональной, д. 39-43;
по ул. Красной, д. 1;
- с 13.30 до 16.30
по ул. Советской, д. 190Б,Д корп. 1-2;
- с 9.00 до 16.00
по ул. Н.Прибоя, д. 5-28;
по пр. Инжавинскому, д. 15-22;
по ул. Синева, д. 1-36;
по пр. 1 Сенному, д. 3-10;
по пр. 2 Сенному, д. 3-9;
по ул. Серафимовича, д. 2-44;
по ул. Пугачева, д. 3-33;
по ул. Чернышевского, д. 5-21.