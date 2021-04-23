Тамбовчан приглашают на субботники

В Тамбове 24 апреля состоится Всероссийский субботник. Принять участие в них может любой желающий, они запланированы сразу во всех районах областного центра:

- ул. М.Расковой (овраг, проезд Авиаторов);

- Ласковский карьер;

- Моршанское шоссе, 48Б (АЗС) и до дома №40А;

- Красненский карьер;

- ул. Земляной вал;

- ул. Карьерная;

- 3-й Балашовский переулок в сторону ул. Докучаева;

- ул. С.Лазо (до 2 корпуса школы №30);

- парк по ул.Советской 194 (в районе завода «Полимермаш»);

- сквер «Строитель» (в районе ул. З.Космодемьянской);

- ул. Агапкина, 25а, ул. Свободная, 12;

- ул. Полынковская, в районе д. 65д.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, субботники начнутся в 9:00. С собой необходимо взять инвентарь (грабли, метлы и т. д.), это сделает уборку более качественной и эффективной. Отмечается, что мешками для сбора мусора и хозяйственными перчатками участников субботника обеспечат на месте.