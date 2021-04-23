На юге Тамбова в салоне автобуса упала и травмировалась пассажирка

Женщина не удержалась на ногах Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором получила травмы пожилая женщина, случилось 22 апреля в 12 часов в районе дома № 20А на улице Советской города Тамбова. В салоне городского автобуса «Лиаз 52922», под управлением 58-летнего мужчины, упала 70-летняя пассажирка. По предварительным данным, женщина находилась в передней части салона автобуса и при подъезде к остановке общественного транспорта потеряла равновесие и упала.

- Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.