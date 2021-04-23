28-летний тамбовчанин чуть не зарезал приятеля, оскорбившего его мать

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По версии следствия, днем 29 января этого года в гостях у мужчины находилась компания его приятелей. В ходе застолья один из гостей громко включил музыку. Мать обвиняемого попросила ее выключить - в доме проживает пожилая, больная бабушка, которой это мешало. Возмутившись сделанным замечанием, один из гостей оскорбительно высказался в адрес женщины. Вступившись за мать, мужчина схватил нож и нанес обидчику два удара в грудь. Убийство предотвратил 51-летний отчим, который оттащил пасынка от жертвы, но и он при этом пострадал, получив от родственника удар табуретом по голове. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи 25-летний гость остался жив.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.