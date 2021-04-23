Тамбовчанин, уличенный в обороте наркотиков, пытался подкупить полицейского

22 апреля в дежурную часть МОМВД России «Моршанский» поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. Произошло это в отделении, куда для составления протокола пригласили 45-летнего жителя Моршанска. Мужчину подозверали в незаконном обороте наркотиков. Во время оформления материалов подозреваемый попытался дать полицейскому взятку в 10 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Оперативник от вознаграждения отказался и сообщил о случившемся коллегам. Теперь жителю Моршанска грозит наказание еще и по статье «Дача взятки».

- За это преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы взятки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.