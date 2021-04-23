В Тамбове появилась всесезонная уборочная техника

Новая техника уже вышла на уборку города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Автопарк муниципального учреждения «Спецдорсервис» пополнила новая техника — четыре комбинированные дорожные машины предназначены для обслуживания тротуаров как в летнее, так и в зимнее время года.

- Такой техникой «Спецдорсервис» ранее не располагал, поэтому мы активно будем начинать использовать её. Приобретение является важным для города, горожане должны заметить разницу. Например, прошедшей зимой были большие перепады температур, гололёд. Новые механизмы позволят вести работу оперативно и расширить охват, - говорит директор муниципального учреждения «Спецдорсервис» Сергей Белов.

Машины сразу отправились наводить чистоту и порядок в разных частях города. Одним из мест, где трудились «Чистики», так называется новая техника, стал тамбовский Арбат.

- В общей сложности в распоряжении муниципального учреждения «Спецдорсервис» порядка 110 специальных машин — плужно-щёточной, тракторной, погрузочной, инженерной и другой техники, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.