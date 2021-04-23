В Мичуринске появится плавающий фонтан

Заработает фонтан летом этого года Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В рамках следующего этапа проекта по созданию ландшафтного-парка набережной «Мичуринское подгорье» в наукограде установят плавающий фонтан. Его оборудуют на набережной в районе центрального моста. Предполагается, что в комплект войдут более 60 форсунок, 18 прожекторов, 3 мощных насоса и акустическая система. Фонтан сможет работать в нескольких режимах.

Первый – динамический. В этом режиме водные картины из запрограммированного набора сменяют друг друга через определенные промежутки времени. Он будет работать днем.

Второй режим – светодинамический, предполагающий последовательную смену водных картин и цветов подсветки. Он будет работать в вечернее время.

Третий режим – светомузыкальный (поющий). В этом режиме водные эффекты и цвета подсветки будут работать с музыкальным сопровождением. Этот режим будут включать вечером в выходные дни.

- Планируется, что новинка украсит городскую набережную уже к 1 июня в световом режиме, музыкальное сопровождение подключат к 15 июля, - сообщает пресс-служба мэрии Мичуринска. – Подрядчик для выполнения работ уже определен.