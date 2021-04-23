1200 тамбовчан отправятся в армию

В Тамбовской области с 1 апреля стартовала призывная кампания. Новобранцы из нашего региона служат в военных частях по всей территории страны, в также в Нацгвардии и элитных подразделениях, включая войска специального назначения и Президентский полк.

Как отмечает военный комиссар Тамбовской области Алексей Доготер, за последнее время все меньше призывников, которых признают негодными к воинской службе по состоянию здоровья. Во многом это связано с тем, что молодые люди стали больше заниматься спортом и ведут здоровый образ жизни.

- Всего в весеннюю призывную кампанию планируются отправить в войска около 1,2 тысячи человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Первые новобранцы уже прибыли к месту службы.