На Тамбовщине все готово к «Диктанту Победы»

29 апреля в Тамбовской области, как и во всех регионах страны, в третий раз состоится Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». В нашем регионе организовали 117 площадок для проведения акции. Они будут работать во всех 30 муниципальных образованиях области на базе школ и областных государственных учреждений культуры, Мичуринского аграрного университета.

В мероприятии также примут участие региональные подразделения силовых структур Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии. Для них организованы площадки на базе музейно-выставочного центра Тамбовской области, Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, Тамбовского областного краеведческого музея, Кирсановской городской библиотеки, актового зала УФС войск Росгвардии.

Все площадки зарегистрированы на официальном сайте Диктантпобеды.рф. Планируется, что в Тамбовской области в акции примут участие больше 4200 человек.

Диктант будет состоять из 25 заданий. Время написания – 45 минут. При регистрации каждый участник получит индивидуальный идентификационный номер, который вписывается в бланк для написания Диктанта.

- Определение победителей и размещение результатов на сайте Диктантпобеды.рф запланировано до 12 июня, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.