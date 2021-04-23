Тамбовчане смогут сделать прививку от коронавируса в праздничные дни

Лечебные учреждения Тамбовской области приглашают всех желающих на вакцинацию против коронавируса. Сделать прививку можно в любой день недели, включая выходные и праздники, в том числе 1 и 9 мая.

Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.

- По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 21 апреля первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 85293 человек. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 56050 человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.