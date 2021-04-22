Тамбовчанин пригласил соседку на кофе и изнасиловал ее

В Тамбове вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Мужчину признан виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

На следствии и в суде установлено, что вечером 27 июня 2020 года мужчина, будучи пьяным, встретил на улице соседку и предложил ей пройти к нему в квартиру выпить кофе, на что женщина согласилась. Находясь в квартире, хозяин изнасиловал гостью и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.