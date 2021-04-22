На несанкционированных акциях 21 апреля в Тамбовской области задержали 30 человек

В Тамбовской области после прошедшей 21 апреля несанкционированной акции полицейские задержали более 30 человек по ст. 20.2 КоАП. Людей привлекут к ответственности по ст. 20.2 за нарушения порядка организации митингов и шествий. Участникам грозит наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административного ареста сроком до 15 суток.

Если гражданин привлекался по данной статье более двух раз, то ему грозит уголовная ответственность сроком до 5 лет лишения свободы по ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

- В настоящее время обстановка в регионе стабильная, правоохранительные органы функционируют в обычном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Попытки нарушения общественного порядка будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством России.