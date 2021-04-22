В Тамбовской области отремонтируют 152 двора и 113 общественных территорий

В Тамбовской области стартовали работы по обустройству общественных пространств и дворовых территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как рассказали в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, на данный момент работы ведутся на 22 дворовых и 10 общественных территориях. Пять общественных пространств уже преобразились по программе 2021 года.

В 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 152 дворовых и 113 общественных территорий. На проведение работ будет направлено около 269,5 миллиона рублей. Из них около 264 миллионов рублей - средства федерального бюджета. 5,4 миллиона рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты.

Параллельно с реализацией программы 2021 года жители шести городов Тамбовской области готовятся выбрать общественные территории, которые преобразятся уже в 2022 году.

- Через несколько дней, с 26 апреля, на сайте 68.gorodsreda.ru стартует голосование за объекты благоустройства. Жители Тамбова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово и Уварово старше 14 лет могут выбрать одно из нескольких пространств, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Всего на голосование будет вынесено 25 общественных территорий. Какие из них претендуют на преображение в каждом конкретном городе, как выглядят их дизайн-проекты, что предлагается изменить - всю подробную информацию можно найти на официальных сайтах городов-участников голосования в тематических рубриках.