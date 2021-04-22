На Тамбовщине проходит первенство по баскетболу

В Тамбовской областной детско-юношеской спортивной школе проходят игры первенства Тамбовской области по баскетболу. В нем принимают участие ребята в возрасте 12-13 лет. На звание лучшей претендуют команды из городов Тамбов, Рассказово, Мичуринск и Моршанск, Рассказовского и Жердевского района.

Организаторами соревнований выступают управление образования и науки региона и областная детско-юношеская спортивная школа.

- Баскетбол очень популярен у ребят. Ежегодно сотни девчонок и мальчишек Тамбовщины приходят на свои первые тренировки. Многие из них в дальнейшем связывают свою жизнь с этим видом спорта,- отмечает заместитель директора ОДЮСШ Анна Попова.

Соревнования будут проходить в течение четырех дней. Итоги будут подведены в воскресенье, 25 апреля.

- Баскетбол является одним из приоритетных видов спорта в Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Сейчас им в регионе занимаются 16515 человек.