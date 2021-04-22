Тамбовчанина задержали с двумя видами наркотиков

За прошедшие сутки полицейские задержали мужчину с наркотиками. 21 апреля в Моршанске остановили прохожего, у которого при себе были свертки с запрещенными веществами. У 45-летнего моршанца изъяли 10 граммов марихуаны, которую он нарвал еще в октябре 2020 года за городом и высушил для личного потребления, также у него нашли вещество «соль» весом 0,5 гр. По словам задержанного, «соль» он приобрел через тайник-закладку 21 апреля на улице Комсомольской.

- В отделе полиции житель Моршанска дал признательные показания, все изъятое отправлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.