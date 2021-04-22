Тамбовчанин, который забил молотком собственного деда, отправится на принудительное лечение

32-летний житель Инжавинского района, который жестоко расправился с собственным дедом, отправится на принудительное лечение.

По версии следствия и суда, днем 27 ноября внук зашел в комнату, где на кровати лежал его дед, и нанес пенсионеру несколько ударов молотком по голове, после чего скрылся. С полученными травмами 81-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где через день он скончался в реанимационном отделении.

Для определения психического состояния фигуранта в рамках расследования уголовного дела ему проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

- Специалисты установили, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем судом ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.