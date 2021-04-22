Тамбовская 3-я горбольница получила имя Ивана Долгушина

Третья городская клиническая больница получила имя выдающегося хирурга Ивана Долгушина.

Иван Долгушин связал сою жизнь с медициной после тяжелого ранения на фронте в 1942 году. Демобилизовавшись по состоянию здоровья, он поступил в Саратовский медицинский университет. Свое призвание он видел в том, чтобы спасать жизни и здоровье людей. За долгие десятилетия Иван Долгушин оказал помощь более ста тысячам тамбовчанам. Под его руководством выполнено более 35 тысяч хирургических операций.

Более тридцати лет он проработал в третьей городской больнице Тамбова, где организовал хирургическое отделение. Иван Долгушин внедрял современные методы лечения, был наставником для молодых врачей, активно занимался научной деятельностью и публиковал в печати свои труды.

- В этом году городская клиническая больница №3 Тамбова отмечает 60-летие. В 1961 году она приняла первых пациентов, - говорит главный врач больницы Александр Баранов. - В больнице, в которой сейчас хирургия является одним из ведущих направлений, коллектив старается поддерживать традиции, заложенные Иваном Семёновичем Долгушиным.

На территории лечебного учреждения установлен памятник в честь Ивана Долгушина, а в главном корпусе больницы торжественно открылась музейная экспозиция, посвящённая истории лечебного учреждения и людям, здесь работавшим.

- Иван Долгушин оставив после себя память не только в медицине. Он был еще и замечательным писателем, издав такие книги, как «Записки Тамбовского врача» и «Былое Тамбовщины и думы о настоящем», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.