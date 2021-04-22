Послание президента РФ ляжет в основу программы ЕР на парламентских выборах

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Именно на их решение направлены социальные инициативы «Единой России», которые поддержал глава государства.

Как пишет nashgorod.ru, в скором времени партия вплотную займется вопросами повышения доступности медицинской помощи, поддержки семей с детьми и другими социально значимыми задачами.

Президент поддержал предложение ЕР о необходимости полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от их трудового стажа. Путин также поддержал инициативы партии в сфере здравоохранения. В частности, теперь регионы смогут обновить парк машин скорой помощи и получить больше новых мобильных медкомплексов.

Среди прочего Владимир Путин выделил идею о бесплатной газификации даже отдаленных районов России, которую ранее предлагали в ЕР. Сообщается, что скоро будет создан детальный план по реализации этой инициативы.

Также президент поддержал идею о выделении субъектам страны инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке до трех процентов годовых, которую ранее выдвигала ЕР. В ближайшие два года на это будет выделено 500 млрд рублей. По словам Путина, средства в первую очередь пойдут на дороги, обновление ЖКХ и общественного транспорта, а также строительство туристических объектов.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак считает важным, что президент учел предложения, которые партия готовила совместно с общественностью. А основное, что затронул в своем выступлении Путин, ляжет в основу программы ЕР на парламентских выборах.

Лидер Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что партия имеет большое влияние в системе государственной власти. Как сообщает сайт ER.ru, до 1 июля члены «Единой России» должны составить план реализации мер, которые напрямую касаются миллионов россиян.

Специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что в своем послании президент дал понять, что прислушивается к предложениям “Единой России”.