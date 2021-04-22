Коронавирус в Тамбове, новости на 22 апреля: за сутки заболели 59 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 22 апреля, достигло 3101 человека. Из них выздоровели 28563 человека, 451 тамбовчанин умер. За последние сутки болезнь обнаружили у 59 жителей региона. Среди них 15 мужчин и 42 женщины в возрасте от 24 до 96 лет, а также годовалый мальчик и 16-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 385 человек, из них диагноз «пневмония» у 358 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.