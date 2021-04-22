Мичуринец разобрал стену в подвале и украл 200 кг металла

В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску 20 апреля поступило сообщение о краже из подвального помещения по улице Красной. Как оказалось, злоумышленник разобрал деревянную стену и похитил из подвала около 200 кг металла. Сумма ущерба на данный момент устанавливается.

Полицейские установили причастность к краже 48-летнего местного жителя. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.