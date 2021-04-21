В Тамбове снова отключат свет более чем на 10 улицах

По информации пресс-службы городской администрации, в областном центре 22 апреля произойдет очередное отключение света. Электричества временно не будет более чем на 10 улицах. Это связано с ремонтными работами на объектах энергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Свет отключат по следующим адресам:
- с 9.00 до 12.00
по ул. Малиновского;
Тамбовский лесхоз;
- с 13.30 до 16.30
по ул. Мичуринской, д. 83-87;
по 2 Мичуринскому пер., д. 1-19;
- с 8.30 до 16.30
по ул. Зеленой, д. 3-12;
по ул. Широкой, д. 10-32;
по ул. 3 Линия, д. 6-25;
по ул. Стрелецкой, д. 1-20;
по ул. Степной, д. 23-68;
- с 8.30 до 16.00
по ул. Полынковской, д. 1-39;
по ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;
по ул. 2 Верховой, д. 5-9.