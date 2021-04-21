В Тамбове снова отключат свет более чем на 10 улицах

По информации пресс-службы городской администрации, в областном центре 22 апреля произойдет очередное отключение света. Электричества временно не будет более чем на 10 улицах. Это связано с ремонтными работами на объектах энергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Свет отключат по следующим адресам:

- с 9.00 до 12.00

по ул. Малиновского;

Тамбовский лесхоз;

- с 13.30 до 16.30

по ул. Мичуринской, д. 83-87;

по 2 Мичуринскому пер., д. 1-19;

- с 8.30 до 16.30

по ул. Зеленой, д. 3-12;

по ул. Широкой, д. 10-32;

по ул. 3 Линия, д. 6-25;

по ул. Стрелецкой, д. 1-20;

по ул. Степной, д. 23-68;

- с 8.30 до 16.00

по ул. Полынковской, д. 1-39;

по ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;

по ул. 2 Верховой, д. 5-9.