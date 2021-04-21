В центре Тамбова ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, в областном центре 21 апреля в связи с проведением муниципальным учреждением «Спецдорсервис» работ по содержанию дорог в городе вводится ряд ограничений дорожного движения.

Так, будет запрещено движение транспорта (кроме коммунальной техники) по ул. Сергея Рахманинова, на участке от ул.Советской до ул.Набережной; по ул. Набережной, на участке от ул.М.Горького до ул.Архиепископа Луки; по ул. М.Горького, на участке от ул.Советской до ул.Набережной.

В это же время будет запрещена остановка транспорта(кроме коммунальной техники) по ул. Пензенской, на участке от ул.Советской до ул.К. Маркса; по ул. Куйбышева, на участке от ул.Советской до ул.Мичуринской; по четной стороне ул.Советской, на участке от ул.Куйбышева до ул.Пензенской; по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от ул. Интернациональной до дома 17 по ул. М.Горького; по проезду вдоль здания администрации Тамбовской области от ул.К. Маркса до дома 16 по ул. Интернациональной; по нечетной стороне ул. Интернациональной, на участке от ул. К. Маркса до дома 16А по ул. Интернациональной.