Полицейские задержали тамбовчанина, угнавшего машину у автоледи

В отдел полиции по Тамбовскому району 17 апреля поступила информация об угоне автомобиля. Тамбовчанка обнаружила пропажу своей машины, припаркованной в селе Красная Криуша. Выехавшие на место происшествия стражи порядка опросили возможных свидетелей и потерпевшую.

В ходе розыска сотрудники полиции установили, что 16 апреля около восьми часов вечера злоумышленник проник в салон автомобиля «Дэу Некси», дверцу которой хозяйка машины не заперла, и решил покататься.

Автомобиль нашли недалеко от места угона в технически исправном состоянии. Угонщик был задержан. Им оказался 35-летний мужчина, проживающий в поселке Свобода Тамбовского района.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.