Тамбовчане срубили и украли 16 берез, чтобы отапливать дома

28 октября в полицию Первомайского района поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что неподалеку от районного центра неизвестные лица спиливают деревья. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задержала двух мужчин 20 и 60 лет. К этому моменту они срубили 16 берез, часть деревьев загрузили на автмомобиль «Газель», часть находилась рядом.

Обоих мужчин полицейские доставили в отдел внутренних дел для объяснения, с места происшествия изъяли бензопилы, автомобиль, стволы деревьев, образцы срезов с пней. В отношении жителей Первомайского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Выяснилось, что своими действиями подозреваемые причинили Иловай-Дмитриевскому сельскому совету Первомайского района ущерб в размере 30 тысяч рублей. Мужчины признались, что рубили деревья для отопления своих домов.

- По завершении расследования, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд Первомайского района, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - На минувшей неделе в суде состоялось его рассмотрение. Деревья вернули Иловай-Дмитриевскому сельскому совету, чем был погашен причиненный ущерб. В суде обвиняемые примирились с потерпевшей стороной.