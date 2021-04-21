Двое тамбовчан украли семь крышек с люков и сдали их в металлолом

В дежурную часть полиции МОМВД «Знаменский» поступил сигнал о краже в поселке Первомайский. Как выяснилось, на улице Титова были украдены крышки с канализационных люков и металлические кольца.

Полицейские тщательно осмотрели место кражи и обнаружили следы от протектора шин легкового автомобиля. Стражи порядка объехали ближайшие пункты приема металлолома и выяснили, что неизвестные лица сдали в один из них 7 крышек канализационных люков и 4 кольца весом около 1 тонны.

Сотрудники металлоприемки описали злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались. В ходе розыска злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое жителей Знаменки 34 и 32 лет.

Злоумышленники сообщили, что решили подзаработать денег, и специально приобрели подержанный автомобиль ВАЗ-2109, чтобы перевозить на нем металл. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

- Выяснилось, что ранее один из задержанных уже был судим за имущественные преступления. По факту кражу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.